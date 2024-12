Es ist Zeit, die Krallen auszufahren

BEAVER CREEK. Das erste Training für die Premieren-Abfahrt dieser Saison am Freitag (19 Uhr, ORF 1) auf der "Birds of Prey" in Beaver Creek ließ aus rot-weiß-roter Sicht zu wünschen übrig. Daniel Hemetsberger und Daniel Danklmaier kamen beim ersten Abtasten nicht ohne Torfehler durch, Vincent Kriechmayr riss als 22. einen Rückstand von 1,67 Sekunden auf.