"Es ist einfach ein Wunder": Dieser ÖSV-Läufer schwelgt im Baby-Glück

Der 31-jährige Salzburger, der bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking im Teambewerb die Goldmedaille holte, freut sich über Nachwuchs: Am Freitagabend präsentierte der ÖSV-Technik-Spezialist seinen neugeborenen Sohn auf Instagram.

"Willkommen, kleiner Mann"

"Es ist einfach ein Wunder! Herzlich Willkommen auf der Welt, kleiner Mann", schrieb er zu einem Foto des neuen Erdenbürgers. (Ex-)Team-Kollegen wie Phillip Schörgerhofer und Johannes Strolz sowie weitere Größen aus dem alpinen Skizirkus, darunter etwa Frieda Hansdotter, gratulierten.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Brennsteiner hatte die Geburt seines Sohnes vor drei Tagen im Krankenhaus miterlebt, am Samstag ging er in Adelboden an den Start. Dem Kind und seiner Lebensgefährtin gehe es gut, berichtete der Salzburger. "Sie sind jetzt im Krankenhaus in Hall, von dort werde ich sie morgen abholen", sagte er am Samstag nach dem Riesentorlauf.

Seine Performance im Berner Oberland machte ihn allerdings nur bedingt glücklich. "Es geht noch nicht so leicht von der Hand. An und für sich ist das Gefühl am Ski nicht so schlecht. Im zweiten Durchgang habe ich es mir bei gewissen Toren nicht ganz zugetraut, dass ich ihn richtig durchziehe."

Mehr zum Thema Ski Alpin Odermatt gewann Adelboden-RTL - Feller Vierter ADELBODEN. Marco Odermatt hat seinen Riesentorlauf-Sieg auf dem legendären Chuenisbärgli in Adelboden wiederholt. Odermatt gewann Adelboden-RTL - Feller Vierter

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.