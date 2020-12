"Der Junge ist in einer super Verfassung und hat uns heute gezeigt, was er so draufhat." Also sprach Vincent Kriechmayr, zog sein Kapperl und deutete eine Verbeugung an. Diese galt dem US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle. Der 28-Jährige hatte soeben beim Super-G in Bormio sein 101. Weltcup-Rennen bestritten. Und dabei vor Kriechmayr seinen ersten Sieg gefeiert – mit 0,79 Sekunden Vorsprung.