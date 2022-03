Enttäuschter Kriechmayr: "Das war nichts"

Aleksander Aamodt Kilde gewann gestern den Super-G in Kvitfell (Nor) vor dem Kanadier James Crawford (+0,07 Sekunden) und dem Kärntner Matthias Mayer (+0,12). Schon vor dem Weltcupfinale in Courchevel steht damit fest, dass der Norweger Vincent Kriechmayr als Disziplinen-Weltcupsieger ablöst.

Der Gramastettner wiederum kam gestern mit 0,73 Sekunden Rückstand als Siebenter ins Ziel. Zu wenig für die Ansprüche des 30-Jährigen: "Damit bin ich nicht unbedingt zufrieden, der Rückstand ist ein bissl zu groß." Der Grundspeed, um bei der Verteidigung der kleinen Kristallkugel noch ein Wörtchen mitzureden, habe schlichtweg gefehlt. Seine Bilanz zum Kvitfjell-Wochenende fällt nach den Plätzen 57 und sechs in den zwei Abfahrten ernüchternd aus. "Das ist nichts, da werde ich schauen, ob ich das beim Finale noch mal herumreißen kann", sagte Kriechmayr. Ab 16. März gehen in Courchevel die letzten Rennen des Weltcupwinters über die Bühne.

Erster Verfolger von Kilde im Super-G-Weltcup war bis gestern Marco Odermatt gewesen. Der Schweizer Ausnahmekönner kam auf der vom Schweizer Speedtrainer Manfred Widauer gesetzten Strecke aber nicht über Rang 28 hinaus. "Da hat er Beat und Niels (Feuz und Hintermann; Anm.) berücksichtigt und nicht mich, bei dem es noch um die Kugel ging", sagte der 24-Jährige zähneknirschend.

Trösten kann sich Odermatt wohl mit der großen Kristallkugel. Denn Kilde, der mit 189 Punkten Rückstand sein größter Konkurrent ist, erklärte bereits, die Riesentorläufe in Kranjska Gora auszulassen, um sich auf den Gewinn der Abfahrtskugel zu konzentrieren. Damit dürfte Odermatt sein erster Gesamtweltcupsieg kaum mehr zu nehmen sein.