"Englische Woche" zum Auftakt

Mit gleich vier Weltcuprennen innerhalb von sechs Tagen geht verspätet nun auch die Weltcup-Saison für die Skicrosser los. Heute und Mittwoch sind in Arosa Sprints angesetzt, am Samstag und Sonntag folgen Einzelbewerbe in Val Thorens.

Oberösterreich wirft mit Thomas Mayrpeter, Johannes Rohrweck und Daniel Traxler gleich drei Athleten ins Rennen, Andrea Limbacher ist nach ihrem bereits fünften Kreuzbandriss noch rekonvaleszent. Rohrweck vom TVN Großraming ist "nach der gefühlt längsten Vorbereitung" froh, dass die Saison endlich losgeht. "Durch die Corona-Situation waren wir schon im Sommer und Herbst dazu gezwungen, beim Training flexibel zu sein", sagt der 30-Jährige.

Das ÖSV-Weltcup-Team hat zuletzt noch ein intensives Starttraining auf der Reiteralm absolviert. "Wir sind nach rund 50 Schneetagen in der Vorbereitung gut gerüstet", glaubt Cheftrainer Lukas Inselsbacher.

Der für Anfang Dezember geplant gewesene Weltcup im Montafon findet erst Mitte Jänner statt.