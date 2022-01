Endlich Erntezeit

Die Gams, die er für seinen dritten Platz auf der Streif bekommen hat, ließ Daniel Hemetsberger ein paar Tage lang daheim auf dem Tisch stehen. "Bis ich es richtig glauben kann", schilderte der 30-Jährige, der sich in dieser Saison wohl schon öfters selbst zwicken musste. Vor seinem ersten Weltcuppodest fuhr der Nußdorfer bei den Abfahrtsklassikern in Bormio und Wengen auf Platz vier. Schon das waren ungeahnte Höhen für ihn.

Gerade in seinem Fall bestimmt die Tiefe des Tals die Höhe des Gipfels. Denn die Täler, welche der Fischer-Pilot bisher durchschreiten musste, waren verdammt tief. Viermal hatten ihn Kreuzbandrisse aus der Spur geworfen. Das bisher letzte Mal Ende 2018 bei einem Super-G-Sturz in Bormio. "Als ich aus dem Netz herausgeklettert bin, habe ich komplett die Nerven wegg’haut, da war ich am Ende", sagte er im Podcast mit den OÖN (nachrichten.at/podcasts) dazu, dass er den Trainern unmittelbar danach sein Karriereende angekündigt hatte. Doch schon am Weg ins Krankenhaus fing er sich. "Ich habe gespürt, dass ich noch nicht fertig bin mit dem Skifahren."

Etwas mehr als drei Jahre später steht er nun vor seinem Olympia-Debüt. "Als Kind träumt man davon, sein Land bei Olympischen Spielen vertreten zu dürfen."

Ein Abfahrer muss zuschauen

Derart schwierige Zeiten, in denen ihn unter anderen Mama Gabriele und Papa Walter unterstützten, haben Spuren im Charakter hinterlassen. Demut und die Freude darüber, endlich dort anzukommen, wo er schon immer hinwollte, scheinen bei Hemetsberger, der in der Vergangenheit als Zöllner am Flughafen Hörsching arbeitete, förmlich greifbar. Ziehen sich andere Aushängeschilder rund um Saisonhöhepunkte medial gerne etwas zurück – auch um Energie zu sparen –, nahm Hemetsberger so ziemlich jede Anfrage bereitwillig wahr. Nur ein Beispiel: Während einige andere Asse für die Online-Verabschiedung der oberösterreichischen Olympiasportler keine Zeit fanden, saß Hemetsberger als Erster schon rund 20 Minuten vor Beginn vor seiner Laptopkamera.

Allerdings steht noch nicht fest, ob er bei Olympia überhaupt zum Zug kommt. Denn mit der Nachnominierung von Max Franz verfügt Österreich mit Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer, Otmar Striedinger und eben Hemetsberger über fünf Abfahrer für vier Startplätze. Einer wird zuschauen müssen. "Es wird sich in den Trainings herauskristallisieren, ob einer mit der Strecke vielleicht überhaupt nicht zurechtkommt. Die Entscheidung liegt dann beim Trainer (Andreas Puelacher; Anm.)", bezeichnete Hemetsberger die Ausgangslage für den ÖSV als Vorteil. Schließlich gilt die Strecke in Yanqing als große Unbekannte. Beim gestrigen Freifahren im Olympia-Ski-Ressort konnte er erste Eindrücke sammeln: "Die Verhältnisse erinnern mich fast an Gröden, weil es ein aggressiver Kunstschnee ist."

Was in Windischgarsten begann

Während Kriechmayr, der in den Trainings zuletzt kaum seine Karten aufdeckte, für die Abfahrt als gesetzt gilt, sollte Hemetsberger wegen seiner aufsteigenden Form gute Chancen haben. Die beiden Oberösterreicher, die eine Freundschaft verbindet, haben schon einen langen gemeinsamen Weg hinter sich, besuchten beide einst die Ski-Hauptschule Windischgarsten. Die ersten Duelle auf Schnee gab es im Ski-Landescup. "Damals war ich noch schneller", erinnerte sich Hemetsberger grinsend. Ein Kräftemessen am Sonntag in China wird ganz Österreich verfolgen.

Steckbrief

Ski-Abfahrer

Daniel Hemetsberger (30)

Geboren am: 23. Mai 1991 in Vöcklabruck

Wohnort: Nußdorf am Attersee

Familienstand: liiert

Verein: SV Unterach

Hobbys: diverse andere Sportarten

Skimarke: Fischer

Größte Erfolge: Acht Mal fuhr er im Weltcup in die Top-Ten, davon fünf Mal allein in dieser Saison. Platz drei bei der Hahnenkamm-Abfahrt vor einer Woche in Kitzbühel war sein bisher einziger Podestplatz.

Olympia: Peking wird sein Debüt im Zeichen der fünf Ringe.

Chancen-Barometer: Die Frage ist, wie gut kommt Hemetsberger mit der unbekannten Strecke sowie dem Olympia-Rummel klar? Kommt der Debütant mit beidem zurecht, kann er ein Wörtchen um die Medaillen mitreden.