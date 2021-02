Eingeschneit: Die Ski-WM beginnt mit einer Absage

Nach heftigen Schneefällen in der Nacht hat der Himmel seine Schleusen über Cortina d‘Ampezzo am Montagvormittag (vorübergehend) geschlossen. Aktuell ist es niederschlagsfrei, doch das kommt zu spät für die für heute geplant gewesene erste von 13 Medaillenentscheidungen bei der alpinen Ski-WM 2021. Schon kurz nach 7 Uhr fiel die Entscheidung, die Kombination der Damen (aus Slalom und Super-G) abzublasen.

Spielt das Wetter mit, dann soll es am Dienstag mit zwei Super-Gs losgehen. Um 10.30 Uhr (ORF 1, Liveticker auf nachrichten.at) ist das Damenrennen angesetzt, für Österreich nehmen Edelmetall-Kandidatin Tamara Tippler, Christine Scheyer, Ariane Rädler und Stephanie Venier das erste Highlight auf der Tofana in Angriff.

Die Herren sollen dann um 13 Uhr (ORF 1 und Liveticker auf nachrichten.at) die ihnen weitgehend unbekannte Pista Vertigine hinunterrasen. Auch hier bringt die ÖSV-Aufstellung keine Überraschung: Neben Favorit Vincent Kriechmayr, der die beiden jüngsten Super-Gs im Weltcup in Kitzbühel und Garmisch gewonnen hat, starten Matthias Mayer, Christian Walder und Max Franz. Der Kraftakt, die Pisten in einen WM-tauglichen Zustand zu bringen, erschwert die Vorbereitungen der Ski-Asse.

Das freie Befahren der Rennstrecke wurde gestrichen, zwischen 14 und 15 Uhr bleibt nur eine Stunde für Athleten (Super-G und Kombination), Trainer und Serviceleute, um sich bei der Besichtigung mit der neuen Strecke vertraut zu machen. Anschließend wird der Kurs (unter Ausschluss der Öffentlichkeit) ausgeflaggt. Die Mannschaftsführersitzung ist für 17 Uhr angesetzt.

Schon um 11 Uhr stehen die Super-G-Stars und Allrounder Marco Schwarz, der in dieser Saison im Slalom eine „Bank“ ist, den Journalisten für Fragen zur Verfügung. Und zwar im Hotel Bellevue, der WM-Heimstätte des österreichischen Ski-Teams.

Keine schlechte Prognose für den Dienstag

Was versprechen die Wetterfrösche? Es soll zumindest keine Chaos-WM werden, für den morgigen Super-G-Tag ist die Prognose nicht die schlechteste. Der Dienstag ist mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 20 Prozent dokumentiert, bei ganz leichtem Wind (7 km/h) soll sich sogar die Sonne zeigen.

Die Temperaturen werden auf minus 1 bis plus 4 Grad geschätzt. Es sieht danach aus, als würde die WM tatsächlich morgen beginnen. Was die Herren-Kombination am Mittwoch anbelangt, so hüllen wir im Moment lieber den Mantel des Schweigens über diverse Prophezeiungen.

Ab Donnerstag soll es für einen längeren Zeitraum grünes Licht geben. Das macht Hoffnung - auch mit Blick auf die beiden Abfahrten am Wochenende.