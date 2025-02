Ein WM-Fehlstart, der die gute Laune nicht trüben kann

13.500 Fans verwandelten das Stadion am Fuße des Zwölferkogels in einen Hexenkessel.

Für Österreich haben die 48. alpinen Ski-Weltmeisterschaften, die FIS-Präsident Johan Eliasch um 15.10 Uhr am Fuße des Zwölferkogels in Saalbach-Hinterglemm für eröffnet erklärt hatte, mit einer Enttäuschung begonnen. Die Hoffnung auf eine Medaille und damit auf einen Auftakt nach Maß platzte nach einem Freilos in Runde eins bereits im Viertelfinale.