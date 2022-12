Ein Spätzünder aus dem Attergau gibt sein Weltcup-Debüt auf der Saslong

Nach seinem Europacup-Sieg zuletzt in Santa Caterina darf Ploier nun im Weltcup ran.

"Irgendwann müssen wir dann schon vorne einmal aufzeigen. Nur sich immer abwatschen lassen, das geht auch nicht", lieferte Ski-Weltmeister Vincent Kriechmayr eine trotzige Kampfansage für die heutige erste von zwei Abfahrten (12 Uhr, live ORF 1) in Gröden. Er und der Nußdorfer Daniel Hemetsberger wollen im Ersatzbewerb für das abgesagte Rennen in Beaver Creek den bisher so dominanten Marco Odermatt und Aleksander Aamodt Kilde Paroli bieten.