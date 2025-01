Ein Regauer mischt in hoher Position im alpinen Ski-Weltcup mit

Bis auf sporadische Auftritte von Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr ist Oberösterreich in den Technik-Rennen des alpinen Ski-Zirkus nicht vertreten. Beim Herren-Klassiker in Adelboden, wo am Wochenende insgesamt rund 40.000 Besucher auf und neben den imposanten Steiltribünen des Zielstadions am berühmten Chuenisbärgli erwartet werden, ticken die Uhren heuer anders: Ein 47-jähriger Regauer feiert in der Schweiz seine Premiere als Technischer Delegierter (TD) des Internationalen Skiverbandes