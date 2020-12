Ein neues Siegergesicht im Ski-Zirkus

Gestern Abend ist eine stolze Serie im alpinen Ski-Zirkus zu Ende gegangen. Zum ersten Mal seit Flachau 2017 oder knapp vier Jahren (Frida Hansdotter/Swe) landete eine Dame in einem Weltcup-Slalom auf dem obersten Stockerl, die nicht Mikaela Shiffrin oder Petra Vlhova heißt. Michelle Gisin war die große Triumphatorin im Flutlicht-Torlauf am Semmering, die Schweizerin beeindruckte auf dem Weg zu ihrem ersten Karriere-Erfolg mit einer Topleistung. "Ich bin unglaublich glücklich und stolz, ein perfekter Tag", freute sich die 27-Jährige, die den ersten Slalomsieg für die Schweizerinnen seit 2002 holte.

Die Schweizerin Michelle Gisin strahlte mit dem Flutlicht um die Wette. Bild: APA/EXPA/FLORIAN SCHRÖTTER

Gisin verhinderte einen ÖSV-Heimsieg um elf Hundertstel. Zweite wurde Katharina Liensberger, die das beste Resultat ihrer Karriere erzielte. "Es fühlt sich wie ein Sieg an. Ich bin mit Herz gefahren, im Moment schaffe ich es, am Limit zu fahren", sagte die Vorarlbergerin, die sich mit dem Semmering schon früh angefreundet hat. "Ich bin hier vor vier Jahren erstmals in die Punkte gekommen. Heimrennen machen immer Spaß – auch ohne Zuschauer", sagte Liensberger, die keine Geringere als Shiffrin schlug. Die 25-jährige Amerikanerin hatte nach dem ersten Durchgang noch geführt, dann aber kein ideales Finale erwischt.

"Ich bin superglücklich für Michelle, aber natürlich hätte ich gerne gewonnen", sagte Shiffrin, die vor dem Rennen einem Mitarbeiter des lokalen OK-Teams – Pistenhelfer Fritz Kremsl – eine selbst kreierte Freundlichkeitsmedaille umgehängt hatte. Der organisatorische Kraftakt, den die Sturmböen am Montag notwendig gemacht hatten, rang nicht nur "Mika" Respekt ab. "Wir wissen es sehr zu schätzen, was hier für uns geleistet wurde", betonte Shiffrin, die vor ihrer großen Rivalin Vlhova blieb. Die Slowakin verließ den Semmering nicht mit den besten Erinnerungen. Im vom Winde verwehten Riesentorlauf war die Halbzeitführende letztlich mit leeren Händen dagestanden, gestern verpasste sie nach fünf Slalom-Erfolgen en suite das Stockerl. Vlhova wurde Vierte.

Die rot-weiß-rote Equipe schnitt im Kollektiv stark ab. Neben Liensberger fuhren Katharina Truppe (6.), Katharina Huber (10.) und Chiara Mair (12.) in die Top Zwölf. Das neue Jahr kann kommen.

