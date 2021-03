Heute soll es klappen mit zwei Rennen in Lenzerheide, die Meteorologen kündigen für die beiden Super-Gs – die Damen fahren um 9.30 Uhr, die Herren um 11 Uhr (ORF 1 live) – kaum Niederschlag und sogar ein bisschen Sonnenschein an. Damit bekommt wohl auch Hannes Reichelt zum letzten Mal die große Ski-Bühne. Der 40-Jährige wird sich als Vorläufer in der Lederhose aus dem Weltcup-Zirkus verabschieden.