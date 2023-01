Cornelia Hütter fuhr zu ihrem dritten Podestplatz in dieser Saison.

Die anhaltende Kritik ist nicht spurlos an Österreichs Skifahrerinnen vorübergegangen. Insofern fühlte sich der zweite Platz von Cornelia Hütter, der im gestrigen Super-G von Cortina d’Ampezzo (Ita) 0,30 Sekunden auf Siegerin Ragnhild Mowinckel (Nor) fehlten, wie ein kleiner Befreiungsschlag an. "Die letzten Wochen waren nicht einfach mit der ganzen Herumrederei.