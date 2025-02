Echter Heimvorteil: Fluch oder Segen für Österreichs Quartett?

Dass Vincent Kriechmayr das zweite Abfahrtstraining ausgelassen hat, war für eine mit überspitzten Schlagzeilen um sich werfende Boulevardzeitung ein "WM-Schock". Tatsächlich hat der 33-jährige Mühlviertler nur das getan, was er ohnehin angedacht hatte. Kriechmayr, der sich vor 20 Tagen in der Wengen-Abfahrt das rechte Knie "beleidigt" hatte, wollte den Tag für therapeutische und regenerative Maßnahmen nützen, um heute (11.30 Uhr, ORF 1) voller Elan in den Super-G von Saalbach gehen zu können.

Österreichs Quartett, dem neben dem Doppel-Champion von Cortina 2021 Raphael Haaser, Lukas Feurstein und Stefan Babinsky angehören, genießt nicht nur geografisch Heimvorteil, auch der Kurssetzer ist einer von ihnen: Speed-Gruppentrainer Sepp Brunner. Der Steirer weiß, wie er es anlegen sollte. Seine Schützlinge kennen die "Schneekristall"-Strecke wie ihre Westentasche, in der jüngeren Vergangenheit – zuletzt im Jänner – haben sie mehrmals hier geübt. "Das war natürlich schon nützlich für uns. Man kennt die Sprünge, die Übergänge – so etwas schafft Vertrauen", sagte Ski-Austria-Alpinchef Herbert Mandl.

"50 Mal runtergefahren"

Von einem Selbstläufer kann trotzdem keine Rede sein: "Das Wetter hat nicht immer mitgespielt, auf der fertigen Rennpiste haben wir jetzt auch nicht trainiert", erklärte Mandl. Haaser will den Tag nicht vor dem Abend loben: "Meistens, wenn der eigene Trainer setzt, geht es in die Hose." Davon konnte zuletzt der Bayer Linus Straßer beim Nachtslalom von Schladming ein Lied singen.

Die Konkurrenz wird so oder so nicht tatenlos zusehen, wie die Österreicher Medaillen abräumen. Schon gar nicht Marco Odermatt (Sui), der das Rote Trikot des Führenden in der Super-G-Weltcup-Wertung innehat und die WM-Generalprobe in dieser Disziplin gewann. Das war am 24. Jänner in Kitzbühel.

"Die Österreicher sind hier in Saalbach wahrscheinlich schon 50 Mal runtergefahren, deshalb sind sie aus meiner Sicht die Favoriten", erläuterte Odermatt.

Allerdings fehlt den ÖSV-Herren noch ein Saisonsieg, in den fünf Super-Gs standen sie immerhin vier Mal auf dem Stockerl: Kriechmayr erreichte zweite Plätze in Bormio und Wengen, Lukas Feurstein klassierte sich als Dritter von Beaver Creek, Haaser als Zweiter von Kitzbühel. Das nährt die Zuversicht.

Kriechmayr wirkt entspannt und gleichzeitig fest entschlossen. Das lädierte Knie sollte halten und nicht zum Störfaktor werden. "Ich habe mich ausruhen können, die anderen haben mehr Belastung gehabt. Ich bin frisch. Was will man mehr?", sagte der 33-Jährige.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos