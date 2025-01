Dreßen/LePlay gewannen Flachauer Charity Race

Dank einer Zeitdifferenz von nur 0,18 Sekunden setzte sich das Duo vor dem Gespann Michaela Dorfmeister/Michael Konsel durch. Der Erlös von 30.000 Euro geht an eine karitative Einrichtung. Der Event ging traditionell als Prolog vor dem Weltcup-Nachtslalom der Frauen am Dienstag (17.45/20.45, ORF 1) in Szene.

In den 15 Zweier-Teams legte eine Ski-Legende jeweils vor, der Promi aus Sport oder Kultur musste danach möglichst genau an die Zeit herankommen. Neben "Hausherr" Hermann Maier, der es wieder mit der absoluten Bestzeit "krachen" ließ, schnallten sich etwa die Ex-Größen Franz Klammer, Renate Götschl, Michaela Dorfmeister, Michaela Kirchgasser, Ivica Kostelic und Maria Höfl-Riesch, aber auch Ralf Rangnick, Gerhard Berger, Andreas Herzog, Valentin Bontus, Andreas Gabalier, Josh oder Angelika Niedetzky die Skier an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper