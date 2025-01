Dream-Team bei Ski-WM? Vonn wünscht sich Kombi mit Shiffrin

Das zumindest wünscht sich Vonn für die Premiere des Zweier-Events aus Abfahrt und Slalom in Saalbach-Hinterglemm. "Ich würde gerne mit Mikaela fahren, das wäre großartig und ich denke, es wäre wahrscheinlich eines der coolsten Dinge überhaupt", sagte die 40-Jährige der Deutschen Presse-Agentur und ergänzte: "Ich habe das auch schon den Trainern gesagt."

Shiffrin mit bisher 99 Siegen und Vonn mit 82 Erfolgen sind die mit Abstand erfolgreichsten Rennfahrerinnen im Ski-Weltcup. Während Vonn jahrelang die beste Abfahrerin der Welt war und zuletzt nach einer fast sechsjährigen Pause ihr Comeback gab, ist Shiffrin im Slalom seit etlichen Wintern das Nonplusultra. Die zwei US-Stars sind noch nie zusammen in einem Team angetreten.

Allerdings hatte sich Shiffrin Ende November bei einem Sturz am Bauch verletzt. Sie will am Donnerstag beim Slalom von Courchevel in den Weltcup zurückkehren. Das wäre rechtzeitig vor den Weltmeisterschaften, die in der kommenden Woche beginnen. In Saalbach steht erstmals eine Team-Kombination auf dem Programm, bei der zwei Athletinnen zusammen antreten: Eine fährt eine Abfahrt, die andere einen Slalom. Die dabei kombiniert Schnellsten holen sich die Medaillen.

