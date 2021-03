Wohl noch nie zuvor hat ein frisch gekürter Doppel-Weltmeister so gechillt seinen ersten offiziellen Arbeitstag nach der Krönung an einer Ski-Weltcupstrecke beendet. Mit den Zuschauern fehlen auch Autogramm- oder Selfiewünsche. Vincent Kriechmayr absolvierte gestern das erste Abfahrtstraining auf der Schneekristall-Strecke in Saalbach-Hinterglemm, packte nach seinem zwölften Rang – 86 Hundertstel hinter Bestzeithalter Matthias Mayer – seine Taschen, gab ein paar Interviews und