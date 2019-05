Doping-Skandal: ÖSV-Star Reichelt wurde verhört

Wie die "Krone" berichtet, wird dem 38-Jährigen - für den die Unschuldsvermutung gilt - aber nicht Blutdoping, sondern offenbar die Einnahme verbotener Medikamente vorgeworfen. Der 13-fache Weltcupsieger reagierte in einer ersten Stellungnahme entsetzt: "Ich weiß nicht, wo das alles herkommt. Ich weiß nur, dass ich nichts getan habe. Nie, nie nahm ich irgendwelche verbotenen Substanzen ein. Ganz im Gegenteil: Ich habe sogar immer jedes Hustenzuckerl überprüft, damit ja nichts passiert."

Reichelt steht in Verbindung mit dem früheren Langlauf-Trainer Gerald H., der verhaftet wurde. "Er ist mit mir in die Schule gegangen, schrieb schon seit 2005 meine Trainingspläne - aber er hat mir nie angeboten, irgendetwas Illegales zu machen", so Reichelt. Reichelts Anwalt Hans-Moritz Pott geht dem Bericht zufolge von einer Verschwörung und Intrige aus. "Ein Racheakt", sagt er. Reichelt ergänzt: "Ich glaube, dass ich das Bauernopfer bin. Wenn du von einer Sekunde auf die andere mit solchen Anschuldigungen konfrontiert wirst, zieht es dir die Socken aus."

Auch ÖSV-Cheftrainer Andreas Puelacher ist von der Unschuld seines Schützlings überzeugt: "Es ist für mich absolut unvorstellbar, dass Hannes etwas Verbotenes genommen hat. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen."