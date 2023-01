Die Zeit der "Schenkelklopfer" ist gekommen

"Da pfeifen die Komantschen", vermochte es TV-Experte Armin Assinger immer recht blumig auszudrücken, wenn es bei der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen ans Eingemachte ging und die Oberschenkel der Rennläufer zu brennen begannen. Am Samstag steht auf der längsten Abfahrt der Welt eines der kräftezehrendsten Skirennen der Saison wieder einmal an. Und Kraftlackl, wie der Nußdorfer Daniel Hemetsberger zweifelsohne einer ist, sind dann ganz in ihrem Element.