Österreichs Ski-Asse haben bei der Vergabe der Trophäen in den Individual-Gesamt- und -Disziplinen-Wertungen wie schon in der Saison 2019/20 keine Rolle gespielt. Die letzte Chance beim Finale in Courchevel/Meribel vergab Manuel Feller, dem nach einem dritten Platz im abschließenden Slalom 90 Punkte auf Henrik Kristoffersen und Kristall fehlten. Der Norweger machte mit Rang zwei hinter seinem Landsmann Atle Lie McGrath alles klar.