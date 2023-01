Die Streif verzeiht keine Fehler: Die schlimmsten Stürze in Kitzbühel

Der Kanadier Todd Brooker kam 1987 bei der Einfahrt zum Zielhang schwer zu Sturz. Wie durch ein Wunder erlitt er nur eine Knieverletzung, einen Nasenbeinbruch und eine Gehirnerschütterung. Am Saisonende beendete der seine Karriere.

Im Jahr 1989 erwischte es mit Brian Stemmle ebenfalls einen Kanadier. Er zog sich bei seinem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu und lag danach sogar auf der Intensivstation. Nach einem weiteren Sturz in Kitzbühel einige Jahre später beendete er ebenfalls seine Karriere.

1995 passierte auf der Streif wohl einer der spektakulärsten Stürze. Der Italiener Pietro Vitalini stürzte an der Hausbergkante und wurde anschließend über das Sicherheitsnetz geschleudert. Wie durch ein Wunder blieb er unverletzt.

2008 stürzte der US-Amerikaner Scott Macartney beim Zielsprung schwer. Wegen eines Schädel-Hirn-Traumas musste er ins künstliche Koma versetzt werden. Erst 9 Monate später gab er sein Comeback.

Nur ein Jahr später stürzte Daniel Albrecht ebenfalls beim Zielsprung. Der Schweizer lag danach im künstlichen Koma und brauchte rund 22 Monate, ehe er wieder an Weltcup-Rennen teilnehmen konnte.

Im Jahr 2011 musste der Österreicher Hans Grugger nach einem schweren Sturz in der Mausefalle seine Karriere beenden. Er schwebte nach seinem Crash in Lebensgefahr und erlitt schwere Kopfverletzungen. Ebenfalls 2011 stürzte der Südtiroler Siegmar Klotz in der Traverse am Hausberg schwer und muss mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Er brach sich glücklicherweise nur die Hand und ist heute als Ski-Crosser aktiv.

2013 blieb Peter Fill aus Italien bei seinem Sturz zwar unverletzt, sein Rückwärtssalto in Kitzbühel bleibt aber wohl für alle Zeiten legendär.

Die Abfahrt 2016 wurde zur Sturzorgie. Genau an der gleichen Stelle, kurz vor dem Hausberg, erwischte es nacheinander Georg Streitberger, Hannes Reichelt und Aksel Lund Svindal. Streitberger und Svindal erlitten einen Riss des Kreuzbandes im rechten Knie, für beide war die Saison vorbei.

