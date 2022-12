Die Sieglos-Serie des Ski-Teams

Hart, unruhig, spurig – die Pistenverhältnisse in Sestriere spielten Österreichs Ski-Damen in den Technik-Rennen am Wochenende nicht in die Karten. "Wenn es so ist, haben wir im Moment noch keine Mittel. Scheinbar ist das Fenster, wo wir schnell fahren, sehr klein", gestand ÖSV-Rennsportleiter Thomas Trinker. Magere 14. Ränge für Elisabeth Kappaurer im Riesentorlauf und Katharina Liensberger im Slalom waren die Maximalausbeute, die Köpfe rauchen. "Wir brauchen einmal eine Analyse, wir müssen einmal alles auf den Kopf stellen, damit wir vieles ändern können", befand Trinker.

Wie die rot-weiß-roten Damen warten auch die Herren um Manuel Feller, der in Val d’Isere immerhin ein Abo auf Platz zwei hatte, noch auf den ersten Saisonerfolg. Die Gesamt-Sieglos-Serie erstreckt sich nun schon über 16 Rennen. Zuletzt triumphierte Vincent Kriechmayr bei der WM-Generalprobe in Courchevel. Das war im Super-G am 17. März, also vor 271 Tagen.

Damit werden Erinnerungen an die Saison 2020/21 wach, in der sich die Ski-Fans bis zum Tag vor Silvester in Geduld üben mussten. Matthias Mayer brach damals im 23. Rennen den Bann und gewann in Bormio die Abfahrt vor Kriechmayr. Auch jetzt liegt es an den Speed-Assen, die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Gröden steht vor der Tür, dort steigt heute das einzige Training für die Abfahrten am Donnerstag und Samstag. Am Freitag findet ein Super-G statt.

"Wir sind knapp dran", beschwichtigt Herren-Rennsportleiter Marko Pfeifer, der aber zugibt, dass derzeit einige "Überflieger" nur schwer zu knacken seien. Zum Beispiel der Schweizer Marco Odermatt im Riesentorlauf oder der Norweger Aleksander Aamodt Kilde in den Speed-Events.

Die Zwischenstände lesen sich trotzdem nicht miserabel: Die Schweiz führt zwar im Nationencup knapp 400 Punkte vor Österreich, mit Matthias Mayer (4.), Feller (5.), Kriechmayr (7.) und Daniel Hemetsberger (9.), dem Zweiten der Lake-Louise-Abfahrt, tauchen aber vier Athleten in den Top Ten des Gesamt-Weltcups auf. Bei Damen und Herren sprangen jeweils vier Stockerlplätze heraus. Recht ordentlich, aber ausbaufähig.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport