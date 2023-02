 Die Seilbahn bringt den Champagner

"Waßt eh, mit der schwarzen Gondel bis zur Mittelstation, dann einfach umi mit die Ski oder zu Fuß – und dann bist scho dort. Des muass ma g’sehn haben." Das Kaiserwetter in Méribel in Kombination mit fünf Medaillen (zwei in Silber, drei in Bronze), die Österreichs Alpin-Team in der ersten WM-Woche gesammelt hat, lädt förmlich zum Après-Ski ein. Jene Location, die sich wie ein Lauffeuer in der Szene verbreitet, ist das "La Folie Douce", das täglich von 9 bis 17 Uhr seine Pforten öffnet.