Die Schweiz manifestiert ihren Status als Nummer 1

Sagt Ihnen der Name Georges Schneider etwas? Nein? Der 1963 nach einem tragischen Missverständnis von einem Jagdkollegen, der ihn mit einer Gams verwechselt hatte, erschossene Schweizer Alpin-Star hatte 1950 Gold im WM-Slalom gewonnen. 75 lange Jahre mussten die Männer der im Moment unumstrittenen Ski-Nation Nummer 1 warten, um dieses Kunststück zu wiederholen. Am Sonntag krönte Loic Meillard (28) seine persönliche Erfolgsgeschichte in Saalbach vor 23.000 Besuchern, der Rekordkulisse bei diesen