Die Schneeleopardin und das Eichhörnchen

Wenn die Rede auf Exoten kommt, die sich in der Regel in der Qualifikation für den WM-Riesentorlauf waghalsig die Pisten hinunterstürzen, dann runzelt Sabrina Wanjiku Simader dezent die Stirn. Denn die 24-Jährige, die Kenias Fahne hochhält, will als vollwertige Rennläuferin akzeptiert werden. Und das ist auch der Fall. Obwohl noch jung, steht sie vor ihrer dritten WM. In St.