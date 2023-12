Die Saslong gibt es im Triplepack

Zermatt und Beaver Creek waren für die alpinen Ski-Herren keine Reise wert, eine Absage jagte in dieser Saison die nächste, nachdem auch der Auftakt-Riesentorlauf in Sölden sowie der Slalom vergangenen Sonntag in Val d’Isere ins Wasser fielen. Nun soll es aber endlich richtig losgehen: Mit Gröden steht der erste Klassiker der Saison vor der Tür. Geplant sind von Donnerstag bis Samstag gleich drei Rennen auf der Saslong, denn eine Matterhorn-Abfahrt wird in Gröden nachgeholt, dazwischen steigt ein Super-G und dann eine weitere Abfahrt.

Doch das ist nicht alles: Schon am Sonntag übersiedelt der Tross nach Alta Badia, wo dann auf der legendären Gran Risa zwei Riesentorläufe ausgetragen werden. "Ein ziemlich sportliches Programm, aber wir freuen uns mittlerweile über jedes Rennen, das stattfinden kann", sagt ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl.

Heute soll das erste Abfahrtstraining durchgeführt werden, für die Übungseinheit am Mittwoch sind die Wetterprognosen noch unsicher. Gute Erinnerungen an Südtirol hat der Mühlviertler Vincent Kriechmayr, der den Klassiker im Vorjahr, damals auf verkürzter Strecke, erstmals in seiner Karriere für sich entschied. Auf Siegkurs lag lange auch der Nußdorfer Daniel Hemetsberger, ehe er bei der Ausfahrt aus der berüchtigten Ciaslat zu viel riskierte: "Ich habe mich gefragt, ob ich gewinnen will – und bin all-in gegangen. Es war zu viel."

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl