Die ÖSV-Ski-Asse wollen Wiedergutmachung in Gurgl

Linz. "Wir wollen als Team ein anderes Gesicht zeigen als in Levi", fordert ÖSV-Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer, und auch Manuel Feller und Co. sind beim Weltcup-Heimslalom im Tiroler Gurgl am Sonntag (10.30 und 13.30 Uhr, live in ORF1) auf Wiedergutmachung aus. Beim schwächsten Abschneiden seit Madonna di Campiglio im Dezember 2021 schaffte es in Finnland kein ÖSV-Läufer unter die ersten zehn. Manuel Feller fädelte als Halbzeit-15.