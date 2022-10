Die Gletscher sind in der Formkrise

Am vergangenen Sonntag präsentierte sich bei der Schneekontrolle der Zielraum auf rund 2800 Meter Seehöhe als Geröllhalde, auch diese Woche war es aufgrund der milden Temperaturen unmöglich, den letzten Teil der Abfahrtspiste zu beschneien. Die letzte Frist für eine Zusage wurde vom Internationalen Skiverband FIS auf den kommenden Samstag verlegt. "Einen Plan B gibt es keinen, die Verkürzung der Strecke ist keine Option", sagt FIS-Renndirektor Trinkl. Am Matterhorn ist in der kommenden Woche die Weltcup-Premiere mit der länderübergreifenden Abfahrt geplant. Der Start wäre in der Schweiz erfolgt, das Ziel liegt in Italien. Die Rennen sind am 29. und 30. Oktober vorgesehen, das erste Training wäre schon am 26. Oktober. Am ersten November-Wochenende sollen zwei Damen-Abfahrten folgen. Ob eine für Freitag angekündigte Schlechtwetterfront die Rennen retten kann? Eher nicht, ein Kälteeinbruch dürfte länger auf sich warten lassen.

Sölden, Rettenbachferner/Start: Mittwoch, 14 Uhr, Seehöhe: 2970 Meter, Temperatur: 4,6 Grad, Rennen: 22., 23. 10.

Nicht nur am Matterhorn, auch in Sölden ist ein Wintereinbruch nicht in Sicht. Am Rettenbachferner waren die Temperaturen zuletzt im Plusbereich, eine Weltcup-Piste im Riesentorlauf-Format konnte trotzdem präpariert werden. Für das Wochenende sind milde Temperaturen und Sonnenschein angesagt.