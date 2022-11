Die FIS, der ÖSV und ein Funktionär mit zwei Kapperl

Die weiße Pracht lässt auf sich warten, im Ski-Weltcup hat mit dem Herren-Riesentorlauf auf dem Gletscher in Sölden erst ein Rennen stattfinden können, sieben weitere (Damen-RTL in Sölden, jeweils zwei Abfahrten in Zermatt, jeweils zwei Parallel-Rennen in Zürs) mussten abgesagt werden, da die Pisten aufgrund der hohen Temperaturen nicht einmal künstlich beschneit werden konnten.