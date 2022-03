Die FIS beugt sich Norwegens Druck

Wenn heute (18.50 Uhr, ORF Sport+) die Raw-Air-Tour mit dem Flutlichtbewerb der Skispringerinnen von der Großschanze in Lillehammer eröffnet wird, dann tauchen keine Athletinnen aus Russland und Belarus auf der Startliste auf. Norwegens Skiverband hat den Teams aus besagten Nationen als Folge der Invasion in die Ukraine ein Antrittsverbot bei Weltcupveranstaltungen in Norwegen auferlegt und damit den in dieser Causa zögerlich agierenden Internationalen Skiverband FIS unter Druck gesetzt.

Letzterer zog kurz darauf nach und ordnete – nach einer einstimmigen Entscheidung im Council – einen Ausschluss für alle Events weltweit an. Betroffen sind sämtliche Sparten (Ski alpin, Skispringen, Nordische Kombination, Langlauf, Freestyle & Freeski, Snowboard) und Wettkampfserien.

Stadlober änderte ihre Meinung

Roswitha Stadlober, die Präsidentin des Österreichischen Skiverbandes, zeigte sich "bestürzt über die aktuellen Entwicklungen". "Wir sprechen der ukrainischen Bevölkerung unsere Anteilnahme aus. Es kann keinen friedlichen Wettstreit geben, während Zivilisten sterben, ukrainische Sportler als Soldaten ihre Heimat verteidigen und die Sicherheit von Athletinnen und Athleten nicht gewährleistet ist", sagte die 58-jährige Radstädterin.

Der ÖSV unterstütze deshalb vollumfänglich die Linie des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und der FIS.

Stadlober änderte ihren Kurs praktisch über Nacht. Montagabend hatten sich ihre Wortspenden bei ServusTV noch anders angehört. Da sprach sich die ÖSV-Chefin gegen den Ausschluss Russlands sowohl in den Wintersport-Weltcups als auch bei den am Freitag beginnenden Paralympics in Peking aus. "Entscheiden kann nur ein Weltverband oder die Regierung. Wir vom Österreichischen Skiverband finden gut, wie es die Internationale Biathlon-Union hält: unter neutraler Flagge, keine Nationenpunkte, aber doch starten zu können. Denn die Sportler können de facto nichts dafür", erläuterte Stadlober bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7".

Norwegen ist in den kommenden Tagen der sportliche "Winter-Hotspot", wenn man so sagen will. Heute bestreiten die Alpin-Herren (mit den Oberösterreichern Vincent Kriechmayr und Daniel Hemetsberger) das erste Abfahrtstraining in Kvitfjell, die Skispringer sind wie die Damen heute und morgen in Lillehammer im Einsatz. Am Wochenende geht es weiter nach Oslo. Am Holmenkollen greifen auch die Kombinierer und Langläufer, die zuvor morgen in Drammen sprinten, in das Geschehen ein.

Sollte der Russe Alexander Bolschunow – derzeit Zweiter hinter dem positiv auf Corona getesteten Spitzenreiter Johannes Hösflot Kläbo (Nor) – noch Ambitionen auf den Gesamt-Weltcup gehabt haben, dann ist das jetzt erledigt. Der 25-Jährige muss unverrichteter Dinge die Heimreise aus Oslo antreten. Gleiches gilt für Natalja Neprjajewa (Rus), die mit deutlichem Vorsprung an der Spitze des Klassements steht. Ob die 26-Jährige in den Genuss einer Trophäe kommen wird, ist offen. Wenn, dann nur über den Postweg.