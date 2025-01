Die bewegende Geschichte des Albert Popow

Mit einer Größe von 1,64 Metern gehört Albert Popow (27) zu den Kleinsten im alpinen Skizirkus, beim Flutlicht-Spektakel in Madonna di Campiglio war er aber ein Gigant und der erste bulgarische (Slalom-) Weltcupsieger seit exakt 45 Jahren. Der Familienvater trat nach einer fulminanten Aufholjagd (mit Startnummer 20 von Platz acht zu eins) in die Fußstapfen von Peter Popangelow, der am 8. Jänner 1980 den Torlauf von Lenggries für sich entschieden hatte.