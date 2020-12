"Naturschnee" ist inzwischen zum natürlichen Feind der Veranstalter von Skirennen auf Weltcup-Niveau geworden. So auch gestern in Bormio, wo rund zwanzig Zentimeter Neuschnee die Austragung des Herren-Super-G verunmöglichten. Das letzte Weltcup-Event vor dem Jahreswechsel geht nun in die Verlängerung. Der Super G wird heute nachgetragen, die Abfahrt morgen nachgeholt (Start um jeweils 11.30 Uhr).

Auch wenn sich die Pistenarbeiter in Bormio gestern schon in den frühen Morgenstunden sehr bemühten, den "Naturschnee" aus der Piste zu schaufeln, um das vereiste Kunstschneeband wieder freizulegen, an ein Rennen war nicht zu denken. Die Ideallinie wäre zwar befahrbar gewesen, aber daneben und in den Sturzräumen hat die "Schneeräumung" nicht funktioniert. Dazu kommt, dass es aufgrund der Witterung nicht möglich gewesen wäre, etwaige Verletzte mit dem Hubschrauber ins Spital zu bringen. Das nächstgelegene Krankenhaus ist für Covid-19-Fälle reserviert, das für den Weltcup infrage kommende alternative Spital rund eineinhalb Autostunden von Bormio entfernt. Für heute und morgen sind bessere Wetterbedingungen vorhergesagt.

Neue Streckenverhältnisse

Dass sich die Streckenbedingungen jetzt im Vergleich zu den Trainingstagen stark verändert haben, ist klar. Der Mühlviertler Vincent Kriechmayr machte sich darüber aber gestern keine großen Gedanken. "Pistenverhältnisse hin oder her: Die Besten setzen sich immer durch, und genau so wird es auch die nächsten zwei Tage sein." Der 29-Jährige will nach eher bescheidenen Ergebnissen in Bormio auch wieder bei den Besten dabei sein. Kriechmayr: "Ich möchte gute Resultate zeigen, aber da herunter ist es nicht leicht. Die Konkurrenz ist sehr stark."