 Der Wutanfall vor dem Pressezentrum

XY hat mich zwar angesprochen – oder besser angeschnauzt –, vorgestellt hat er sich aber nicht, also heißt er jetzt so. Der XY ist vom Naturell her ein Misanthrop – so zwischen 60 und 70. Jedem, der ihm über den Weg läuft, wirft er einen verächtlichen Blick zu. Und wenn es wieder einmal viel Müll zu beseitigen gibt, flucht er in seinen nicht vorhandenen Bart hinein. Und zwar so, dass man sich den Inhalt trotz überschaubarer Französischkenntnisse aus den abgesonderten Wortfetzen zusammenreimen kann.

Bei der Kombination "merde" und "journaliste" wird deutlich, wie groß seine Aversion gegen die Medienbranche sein muss. Gegen jene, die Zigarettenstummel auf den Boden werfen, Plastiksackerl in der freien Wildbahn entsorgen oder einfach leere oder halbvolle Kaffeebecher irgendwo stehen lassen. Das kann dann richtige Auszucker verursachen, die an Gott und die Welt adressiert sind. Oder an diejenigen, die dem XY zufällig in die Quere kommen. Zum Beispiel ich. "Ich bin gut im schlechten Timing", hat ÖSV-Speedrennläuferin Cornelia Hütter in Bezug auf jenen grippalen Infekt, den sie sich ausgerechnet in der Woche vor der WM eingefangen hat, gesagt. Nun, auf meine Begegnung mit dem Menschenfeind trifft das wohl auch zu. Er fuchtelt wild in der Gegend herum und fragt mich, was ich mir dabei einbilde, meine Handschuhe einfach auf dem Holztisch vor dem Eingang abzulegen. Als ich ihm deutlich gemacht habe, dass das gar nicht meine sind, war der Orkan der Flüche längst ausgebrochen.

Schwamm drüber, der XY ist zumindest nicht handgreiflich geworden, obwohl ihm gemessen an seinen Zuckungen offenbar schon danach war. Bis zu einem gewissen Grad ist der Ärger ja verständlich – man muss schon ein bisschen was für die Umwelt tun. Hier im Skigebiet "Trois Vallées" ("Drei Täler") werden Nachhaltigkeit und Müllminimierung zu Recht sehr groß geschrieben, das haben sie uns schon am ersten Tag verklickert, indem sie uns einen Becher in die Hand gedrückt haben – mit dem Hinweis, selbigen wie unseren Augapfel zu hüten. Denn wir würden währen der gesamten Weltmeisterschaft keinen zweiten oder dritten mehr bekommen.

Nur dieser eine ist sozusagen die Eintrittskarte zu kostenlosem Wasser und Kaffee. Im Nachhinein war diese Message eher für die Würste, der Automat hat nämlich schon am zweiten Tag seinen Geist aufgegeben. Der aktuelle Zustand ist unverändert – wie die Laune des Monsieur XY.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos