Alle Jahre wieder ist Fritz Strobl in der Hahnenkamm-Woche ein besonders gefragter Mann. Immerhin hält der "Mozart der Mausefalle" den Streckenrekord in Kitzbühel. Bei seinem Sieg am 25. Jänner 1997 schwang der Kärntner nach 1:51,58 Minuten im Ziel ab. So schnell hat vorher und nachher keiner die Streif bewältigt. Schon vor dem heutigen ersten Training (11.30 Uhr) scheint klar zu sein, dass Strobls Bestzeit auch das 25-Jahr-Jubiläum unbeschadet überstehen wird.