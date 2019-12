Der Mann, der kein Held sein möchte

Er kam, wollte sich ein bisserl umschauen, und siegte: Thomas Dreßen ist nach seiner langen Verletzungspause völlig überraschend mit einem Abfahrtssieg in Lake Louise in seine Comeback-Saison gestartet. Der 26-jährige Bayer mit Hauptwohnsitz Scharnstein hat damit bewiesen, dass sein Sensationssieg auf der Streif in Kitzbühel 2018 keine Eintagsfliege war. Aber Dreßen hält den Ball immer noch flach, obwohl er in Gröden im Super-G als Dritter erneut das Podest eroberte.

Wie ist das Leben so als deutscher Ski-Held?

Thomas Dreßen: Ski-Held? Ich bin doch kein Ski-Held. Ich fühle mich geehrt, wenn man so etwas zu mir sagt, aber ich bin immer noch derselbe, der ich vorher war. Ich hab Spaß am Skifahren, das ist meine Leidenschaft. Ich bin froh, dass ich das jetzt wieder machen kann.

Die Aufmerksamkeit ist aber schon größer geworden?

Ja, auf alle Fälle. Mittlerweile kennen mich mehr Leute. Wenn ich mit der Freundin ins Kino gehe, da kommen halt auch ab und zu einige her, was grundsätzlich kein Problem ist. Solange man nicht unhöflich ist und nett fragt, ist das okay. Ich hatte auch Vorbilder als ich klein war und mich gefreut, wenn sie sich Zeit für ein Autogramm genommen haben.

Zu wem haben Sie besonders aufgeschaut?

Meine größten Vorbilder waren immer der Hermann Maier und der Daron Rahlves, später dann Aksel Lund Svindal. Nicht nur wegen der Erfolge, sondern weil sie unglaubliche Sachen erlebt haben. Der Hermann mit seinem Comeback oder mit seiner Geschichte, wie er überhaupt zum Skifahren im Weltcup gekommen ist, das hat mir immer Mut gegeben.

Was die Comeback-Geschichte betrifft, haben Sie mit dem Sieg in Lake Louise den Herminator eingeholt, oder?

Nein, nein, ich glaube, den Hermann kann man nicht einholen. Für mich war das einfach eine Wahnsinnsfreude. Wenn ich ehrlich bin: Mir wäre es auch wurscht gewesen, wenn ich zwei Hundertstel hinter dem Dommi (Anm.: Dominic Paris) gewesen wäre. Da hätte ich mich genauso gefreut. Dass ich gleich so einen Start hinlege, das hätte ich mir nie gedacht.

Was ist in Lake Louise passiert?

Grundsätzlich war es so, dass ich krank war und es war körperlich sehr schwierig. Ich hab mir einfach gedacht, weißt du was, ich habe nichts zu verlieren, auf gut deutsch g‘sagt: Scheiß drauf, jetzt machst einfach eine lockere Fahrt und schaust, was rauskommt. Vor der Saison hab ich meiner Freundin gesagt, ein Rennen würde ich schon gerne gewinnen heuer. Weil es redet ja jeder nur über Kitzbühel, ein zweiter Sieg wäre da schon gut. Jetzt habe ich das geschafft, alles, was noch kommt, ist eine Zugabe. Ich werde in meiner Comeback-Saison sicher nicht mit dem Kopf durch die Wand bei jedem Rennen alles riskieren. Ich will nächstes Jahr wieder topfit sein.

Wie gut sind Sie jetzt körperlich in Schuss?

Ich hab nach wie vor Probleme mit dem Knie. Teilweise gibt es Schwellungen, das spüre ich schon beim Einfahren und das fährt dann im Kopf mit. Ich möchte auf meinen Körper hören und nicht wieder den Fehler machen, ihn zu bald voll zu belasten. Ich hab schon zu den Trainern gesagt, wundert euch nicht, wenn ich einmal aufrechter daher komme. Das Knie ist halt noch nicht super und ich brauche einfach noch Zeit.

Wie österreichisch sind Sie eigentlich?

Ich war neun Jahre in Österreich in der Schule, hab eine österreichische Freundin, freilich ist da eine Verbundenheit da. Die Fanklubs von Mittenwald und Scharnstein haben sich fusioniert und unterstützen mich gemeinsam. Zu Weihnachten bin ich jedenfalls in Scharnstein.

