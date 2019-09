Der letzte Vorhang: Rücktritt in Bestzeit

Weißes Leiberl, Bluejeans, weiße Turnschuhe: Marcel Hirscher erschien gestern bei seiner Pressekonferenz im Salzburger Eventzentrum "Gusswerk" so, wie man ihn schon lange nicht mehr gesehen hat: ohne Sponsoren-Beschriftung. Das war der erste unübersehbare Hinweis, dass der 30-jährige seine einzigartige Karriere beenden wird. Der zweite folgte zugleich, denn Hirscher strebte auch bei seiner Rücktrittserklärung eine Bestzeit an.

"Ich mache es kurz und schmerzlos. Ja, es ist heute der Tag, an dem ich meine aktive Karriere beenden werden. So, jetzt ist es heraußen", sagte der achtfache Gesamtweltcup-Sieger in seinem ersten Statement. Damit ging der Dramaturgie zwar schnell die Luft aus, dafür hatte Perfektionist Hirschers mit diesem Timing seine Tränendrüsen überrumpelt, die nicht aktiv wurden.

Zuerst ließ Marcel Hirscher Bilder sprechen. Das Video mit dem Karriere-Rückblick begann mit seinem Sieg bei der Heim-Weltmeisterschaft 2013 in Schladming, wo er 23-jährig am letzten WM-Tag Gold gewann. Von der Siegerstraße bog er nicht mehr ab. In Schladming feierte er heuer den 67. und letzten Sieg seiner einzigartigen Karriere. Die gestern offiziell zu Ende ging.

Er wirkte erleichtert und gelöst: der 30-Jährige wird in Zukunft nicht mehr im Ski-Rennmodus unterwegs sein. Bild: GEPA pictures

Der Medienrummel

Schon eine Stunde bevor sich die Tore im stylischen Salzburger Eventzentrum "Gusswerk" öffneten, standen fast mehr Journalisten und TV-Teams in Warteposition, als in den Zielräumen der Weltcuprennen. Kollegen aus Übersee wurden zwar genauso wenig gesichtet wie Medienvertreter, die nördlich des Weißwurstäquators ihr Zielpublikum bedienen. Die österreichischen Berichterstatter hielt die spektakulärste Inszenierung der diesjährigen Salzburger Festspielzeit aber in Atem. Viele nahmen aber nicht direkt am Schauplatz der Hirscher-Offenbarung Platz, sondern im provisorischen Medienraum im ersten Stock, wo fest auf die Laptops getrommelt wurde, während auf dem Flatscreen die Live-Übertragung lief. Mit dem Redaktionsschluss im Nacken war kein anderer Workflow möglich.

Schon gar nicht, weil es vor dem offiziellen Start der Hirscher-Show im Umfeld zahlreicher Marken-Showrooms, in denen Großhändler neue Kollektionen begutachten, keine offiziellen Statements der eingeweihten Auskenner gab. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hielt sich genauso an das Schweigegelübte wie Hirschers langjähriger Medienprofi Stefan Illek. Der Rücktritt des Wahl-Mühlviertlers stand übrigens schon zum Saisonende fest. Jetzt ist ihm sein Schützling in die Weltcup-Pension gefolgt. Den Modus "Ruhestand" werden beide nicht einlegen, soviel steht fest.

Ein langes Frühstück

Bei Zukunftsplänen hielt sich Hirscher zurück. "In den letzten zwei Wochen habe ich mich wenig mit der Zukunft beschäftigt. Morgen werde ich einmal nicht trainieren und lange frühstücken. Es warten spannende Projekte, die Pläne sind aber zu unkonkret." Sein Rennsport-Know-how will er eventuell als Nachwuchstrainer weitergeben, den Racing-Modus legt er nicht mehr ein.

Moderator Büchel hat Hirscher die Ski-Pension voraus. Bild: APA/AFP/JOE KLAMAR

Hirscher in Zahlen

8 Weltcup-Gesamtsiege: Dieser Siegeslauf von der Saison 2011/2012 bis 2018/19 wird wohl noch lange ein Alleinstellungsmerkmal Hirschers bleiben. Gustav Thöni, Ingemar Stenmark und Phil Mahre waren mit drei Erfolgen in Serie die bisherigen Rekordhalter. Marc Girardelli war mit insgesamt fünf Siegen vorher der König der „Kristallwelt“. Insgesamt hat Hirscher mit zwölf Disziplinensiegen 20 Kugeln gewonnen.

Dieser Siegeslauf von der Saison 2011/2012 bis 2018/19 wird wohl noch lange ein Alleinstellungsmerkmal Hirschers bleiben. Gustav Thöni, Ingemar Stenmark und Phil Mahre waren mit drei Erfolgen in Serie die bisherigen Rekordhalter. Marc Girardelli war mit insgesamt fünf Siegen vorher der König der „Kristallwelt“. Insgesamt hat Hirscher mit zwölf Disziplinensiegen 20 Kugeln gewonnen. 14. Platz: Mit dieser untypischen Platzierung schwang er in seinem letzten Rennen, dem Slalom beim Weltcup-Finale in Soldeu im März, ab. Das ist sicher in seine Rücktrittsgedanken eingeflossen.

Mit dieser untypischen Platzierung schwang er in seinem letzten Rennen, dem Slalom beim Weltcup-Finale in Soldeu im März, ab. Das ist sicher in seine Rücktrittsgedanken eingeflossen. 57 Weltcup-Punkte waren die durchschnittliche Ausbeute bei seinen Renneinsätzen. 228 Mal kam er ins Ziel. Für Platz drei gibt es 60 Punkte. Hirscher feierte 67 Siege. Nur Stenmark (86) hat mehr.

waren die durchschnittliche Ausbeute bei seinen Renneinsätzen. 228 Mal kam er ins Ziel. Für Platz drei gibt es 60 Punkte. Hirscher feierte 67 Siege. Nur Stenmark (86) hat mehr. Habe die Ehre: Fünfmal wurde Hirscher in Österreich zum „Sportler des Jahres“ gewählt. In den vergangenen vier Jahren kamen weder David Alaba noch Dominic Thiem an ihm vorbei.

Fünfmal wurde Hirscher in Österreich zum „Sportler des Jahres“ gewählt. In den vergangenen vier Jahren kamen weder David Alaba noch Dominic Thiem an ihm vorbei. 82 Kilo war das Kampfgewicht in seinen späteren Jahren im Skizirkus, den der 1,73-Meter-Mann bei seinem Debüt im März 2007 eher als „Z´niachtl“ erstmals betreten hat. Im Slalom von Lenzerheide kam er damals auf Platz 24.

war das Kampfgewicht in seinen späteren Jahren im Skizirkus, den der 1,73-Meter-Mann bei seinem Debüt im März 2007 eher als „Z´niachtl“ erstmals betreten hat. Im Slalom von Lenzerheide kam er damals auf Platz 24. Autsch: Nur zwei Verletzungen bremsten den Modellathleten ein. 2011 erlitt er mit 21 beim Sturz im Riesentorlauf von Hinterstoder einen Kahnbeinbruch im linken Fuß und verpasste die WM in Garmisch. 2017 brach er sich beim Gletschertraining den Außenknöchel. Er pausierte zwei Monate und meldete sich als Siegfahrer zurück.

Nur zwei Verletzungen bremsten den Modellathleten ein. 2011 erlitt er mit 21 beim Sturz im Riesentorlauf von Hinterstoder einen Kahnbeinbruch im linken Fuß und verpasste die WM in Garmisch. 2017 brach er sich beim Gletschertraining den Außenknöchel. Er pausierte zwei Monate und meldete sich als Siegfahrer zurück. 120 Zentimeter hoch springt Hirscher aus dem Stand. Das entspricht rund 70 Prozent der Körpergröße.

hoch springt Hirscher aus dem Stand. Das entspricht rund 70 Prozent der Körpergröße. 591.000 Follower hat Hirscher auf Facebook, ähnlich groß ist seine Anhängerschaft auf Instagram.

hat Hirscher auf Facebook, ähnlich groß ist seine Anhängerschaft auf Instagram. 2 Millionen Euro – auf diese Summe wird sein Jahreseinkommen geschätzt. Es wird wohl eher mehr sein. Allein sein Preisgeld im Winter 2018/19 betrug 407.530 Euro.

– auf diese Summe wird sein Jahreseinkommen geschätzt. Es wird wohl eher mehr sein. Allein sein Preisgeld im Winter 2018/19 betrug 407.530 Euro. Wauwau: Nicht nur mit Frau Laura und seinem fast einjährigen Sohn teilt Hirscher sein Haus in Annaberg, sondern auch mit zwei Hunden. Im Gegensatz zum Junior sind die Namen bekannt: Der Cocker Spaniel heißt Timon, der Neufundländer Pumba.

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at