Als "unfairstes Rennen meines Lebens" hatte Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone das Parallelrennen bei der diesjährigen Ski-WM in Cortina d’Ampezzo bezeichnet. Knapp neun Monate später steht am Wochenende in Lech/Zürs wieder ein Skievent im Head-to-head-Modus auf dem Programm. Was sich seit der Kritik bei der WM geändert hat? Nichts.