Er hat nach vielen Zwischenbestzeiten zwar nur ein Weltcup-Rennen gewonnen, zählt aber trotzdem zu den Ski-Ikonen des Landes: Werner Grissmann wird heute 70 Jahre alt. Der Osttiroler hat eine Einladung zum Hahnenkammrennen in Kitzbühel ausgeschlagen und feiert lieber daheim in Lienz im engeren Familienkreis. Im OÖN-Interview erinnert sich der frühere Spaßvogel im ÖSV-Team an sportliche Höhenflüge und einen Fast-Absturz.