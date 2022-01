Dave Ryding schrieb britische Ski-Geschichte

Das verspricht Hochspannung für das morgige Night Race auf der Schladminger Planai, wo Dave Ryding zum engsten Favoritenkreis zählt.

Der 35-Jährige hat auf dem Kitzbüheler Ganslernhang Ski-Geschichte geschrieben und als erster Brite im Weltcup triumphiert. "Mit 13 bin ich in die Welt hinausgezogen, um Ski zu fahren. Am Anfang war es ein Schock, jetzt fühlt es sich großartig an", sagte Ryding, der in "Kitz" nach einer Halbzeitführung schon einmal als Zweiter geglänzt hatte – 2017 hinter Marcel Hirscher. "Der Dave ist ein richtig netter Mensch, es ist ihm von Herzen zu gönnen", sagte Michael Matt, der diesmal vor Johannes Strolz Vierter geworden war.