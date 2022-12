"Das ist echt ein Debakel"

Das war ein Wochenende zum Vergessen: Die rot-weiß-roten Ski-Damen blieben in den Technik-Rennen in Sestriere weit unter ihren Möglichkeiten. Schwache Platzierungen und Zeitrückstände geben Anlass zur Sorge. Im Riesentorlauf am Samstag hatte Elisabeth Kappaurer (nach langer Verletzungspause) als 14. die einzige Top-15-Platzierung für den ÖSV erreicht, im gestrigen Slalom lief es um nichts besser.