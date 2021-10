"Das Gefühl ist unbeschreiblich"

295 Tage nach ihrem folgenreichen Sturz bei der Abfahrt in Val d’Isere kehrte die 31-Jährige gestern in Sölden erstmals zurück auf Schnee und darf der Olympiasaison immer optimistischer entgegenblicken. "Das Gefühl, nach so langer Verletzungspause endlich wieder zurück auf der Piste zu sein, ist unbeschreiblich und lässt sich schwer in Worte fassen. Ich bin richtig happy, dass es sich so gut anfühlt, das Knie nicht reagiert hat und ich soweit schmerzfrei bin", erklärte die Steirerin, die bei den Olympischen Spielen im Februar 2022 in Peking starten will.