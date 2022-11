Daniel Hemetsberger ist schon gut in Schuss

Mit der Abfahrt am Freitag und zweimal Super-G am Samstag und Sonntag nehmen die Speed-Spezialisten des Ski-Zirkus in Lake Louise Fahrt auf. Im ersten Training unterstrich Daniel Hemetsberger seine aktuell sehr gute Form. Der Unteracher war auf Platz vier unmittelbar vor Otmar Striedinger der beste ÖSV-Mann. Vincent Kriechmayr ließ es mit Rang 35 noch gemütlich angehen. Tagesschnellster war Lokalmatador James Crawford.

Das gestrige Training wurde aufgrund der ungünstigen Wetterprognose gestrichen. Die Organisatoren werden keine Pause einlegen – sie wollen die Piste in Top-Form bringen. Nach dem ersten Training gab es von vielen Fahrern Kritik. Anstelle der bisher üblichen durchgezogenen Streckenmarkierung mit blauer Farbe hatte man die Kurven mit einer unterbrochenen Linie markiert. Dazu machten schlechte Sichtbedingungen den Abfahrern zu schaffen.

Hemetsberger hatte schon beim ÖSV-Trainingscamp in Copper Mountain aufgezeigt und in der Vorwoche dort eine topbesetzte FIS-Abfahrt gewonnen und einmal Platz drei belegt.