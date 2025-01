Daniel Hemetsberger: "Es ist bitter, dass der Vinc nicht da ist"

Vier Grad Celsius im Ziel, Postkartenwetter, ein paar Hundertschaften im Stadion, die das Bad in der Sonne genießen und warmen Applaus spenden. Das erste Abfahrtstraining auf der berühmt-berüchtigten Streif, die sich in solidem Zustand präsentiert, weckt fast schon Frühlingsgefühle in entspannter Atmosphäre – keine Spur von Hektik, Aufregung oder nervenzerreißender Spannung.