Daniel Hemetsberger: Der Mann, der die „weiße Bestie“ bändigte

Daniel Hemetsberger hat den inneren Schweinehund besiegt und mit einem Husarenritt den sensationell vierten Platz beim Weltcup-Abfahrts-Klassiker in Bormio belegt. „Es war schon länger mein Ziel, einmal in so einem starken Team als bester Österreicher abzuschwingen. Ich bin überglücklich, dass es geklappt hat“, strahlte der Athlet des SV Unterach, der im zarten Alter von 30 mitten in den Ski-Weltspitze gelandet ist. Der Weg dorthin gestaltete sich steinig. Der unverwüstliche „Draufgänger“ hat bereits vier Kreuzbandrisse in seiner Karriere hinter sich, den jüngsten zog er sich vor drei Jahren auf der Pista Stelvio zu. Also dort, wo er schon am Dienstag mit Platz zwei im Training aufgezeigt hatte. Heute bestätigte er diese Leistung. Hemetsberger bändigte die „weiße Beste“, nur 19 Hundertstelsekunden trennten ihn von seinem ersten Stockerlplatz.

Trotzdem jubelte der Mann aus dem Salzkammergut über sein bestes Weltcup-Ergebnis, nach dem er sich seriöse Chancen auf seine erste Olympiateilnahme ausrechnen darf. Ein Ticket für Pekinig 2022 wäre der verdiente Lohn für die Mühen, die Hemetsberger auf sich genommen hat. „Für mich ist es ein Traum, dass ich so weit vorne mitfahren kann. Vor zwei, drei Jahren wusste ich nicht, wie es mit meinen Hax’n weitergeht, weil die sind hoit a bissl lädiert“, berichtete Hemetsberger im OÖN-Interview während der alpinen Ski-WM 2021 in Cortina, wo er Ersatzmann war.

„Der Vinc ist ein cooler Typ“

In Italien jubelte Hemetsberger mit Abfahrts- und Super-G-Goldmedaillengewinner Kriechmayr, den er sehr schätzt. „Der Vinc ist ein cooler Typ. Es ist gewaltig, was er schon erreicht hat. Das taugt mir Vollgas. Wir waren gemeinsam im österreichischen Landeskader und sind miteinander Schülerrennen gefahren“, blickt Hemetsberger zurück: „Dann haben sich unsere Wege ein bisschen getrennt, weil ich so viele Verletzungen hatte. Jetzt bin ich froh, dass ich wieder dabei bin.“

Das „Stehaufmännchen“ musste 26 Jahre werden, um im Weltcup debütieren zu dürfen. Das war am 20. Jänner 2018 – nicht irgendwo, sondern auf der berühmt-berüchtigten Kitzbüheler Streif, die Hemetsberger keine Angst einzujagen vermochte. Der „wilde Hund“ hat sie gebändigt – damals als 45. Drei Jahre später sollte ihm ebendort sein erstes Top-Ten-Ergebnis (10.) im Weltcup gelingen.

„Oida Vater!“ Adrenalin pur. Aus Daniel Hemetsberger platzte es heraus, nachdem der „stolze Nußdorfer“ am 18. Jänner 2018 im Training in 1:58,64 Minuten zum ersten Mal in seiner Karriere die Originalstrecke der Streif abgefahren war. „Damit geht ein Kindheitstraum in Erfüllung“, lächelte Hemetsberger, der die volle Rückendeckung aus dem Elternhaus genoss. Mama Gabriele und Papa Walter haben damals mit der Sonne um die Wette gestrahlt, als sie erfuhren, dass der Junior reif für die Streif ist.

„Ich hab’ mich megamäßig auf die Streif gefreut, die Anspannung da oben ist erst spät gekommen. Und dann haut man sich einfach owi. Das war schon gewaltig. Man kämpft, bewegt sich wie in einem Tunnel und hat trotzdem Zeit zum Nachdenken“, schilderte Hemetsberger seine Eindrücke und rückte wie ein alter Profi seinen Kopfsponsor „Attersee Salzkammergut“ ins Bild. Der ist noch heute ein treuer Begleiter.