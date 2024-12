Crawford im Gröden-Training vorne, Ploier auf Platz 10

Crawford lag am Ende 0,08 Sekunden vor dem Italiener, der am Vortag die Bestzeit hingelegt hatte. Als bester des österreichischen Ski-Teams beendete Andreas Ploier (+0,52) den Zeitlauf am Mittwoch auf dem zehnten Platz, Stefan Babinsky (+0,54) wurde Elfter. Vincent Kriechmayr (+0,77) belegte ex aequo mit seinem ÖSV-Teamkollegen Stefan Rieser den 17. Platz.

Kriechmayr mit "anständiger Trainingsfahrt"

"Ich bin die Ausfahrt von der Ciaslat nicht gut gefahren, da bin ich etwas zu weit gesprungen. Sonst war es eine ganz anständige Trainingsfahrt", sagte Kriechmayr. Der Franzose Cyprien Sarrazin (+0,29) war als Fünfter im vorderen Feld zu finden, der Schweizer Marco Odermatt hingegen kam mit 1,49 Sek. Rückstand nicht über Platz 40 hinaus. Die beiden, die in der vergangenen Saison gemeinsam fünf von acht Abfahrten gewonnen hatten, warten noch auf ihren jeweils ersten Gröden-Sieg.

ÖSV-Routiniers weit hinten

Stefan Eichberger (23./+0,92) landete unmittelbar vor Vincent Wieser (24./+0,94), auch Felix Hacker (49./+1,79) lag am Ende vor seinen routinierten Teamkameraden Otmar Striedinger (50./+2,09), Daniel Hemetsberger (51./+2,00) und Daniel Danklmaier (57./+2,09). Christopher Neumayer schied aus.

Am Donnerstag findet - wie bereits am Dienstag angekündigt wurde - kein drittes Training mehr statt. Als erstes Rennen der diesjährigen Südtirol-Tournee steht am Freitag der Super-G in Gröden an. Die Abfahrt folgt am Samstag (jeweils 11.45 Uhr/live ORF 1).

