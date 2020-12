Courchevel liefert erst heute Teil zwei

Der zweite Riesentorlauf musste aufgrund schlechter Pistenbeschaffenheit verlegt werden. Eine maschinelle Bearbeitung des Hanges hatte der Strecke so zugesetzt, dass an ein Rennen unter diesen Bedingungen nicht zu denken war.

Österreichs Damen zeigten schon am Samstag mit fünf Rängen in den Top-14 groß auf. Katharina Liensberger wurde beim Sieg von Marta Bassino (It) Sechste, Elisa Mörzinger kam auf Rang 25.