In Hinterstoder ist von Berührungsängsten oder Panikreaktionen angesichts des Coronavirus überhaupt nichts zu spüren. Die Stahltribüne war schon im ersten Durchgang, der um 9.30 Uhr gestartet wurde, blendend gefüllt. An die 3000 Fans jubelten den Ski-Assen zu. Und das an einem Montag. Respekt. Trotzdem bewegt sich der Weltcup-Zirkus auf einem schmalen Grat. Es braucht ein Machtwort von Seiten des Internationalen Skiverbandes FIS. Wie geht‘s weiter?