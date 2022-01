Beim von Sonntag auf heute vorverlegten Slalom-Klassiker am Kitzbüheler Ganslernhang (10.15/13.45 Uhr, live auf ORF 1) wird mit Manuel Feller eine der größten heimischen Hoffnungen auf einen Spitzenplatz fehlen. Wie der Österreichische Skiverband bekanntgab, ist Manuel Feller positiv auf Covid-19 getestet worden und befindet sich bereits in behördlicher Quarantäne.

Feller war zuletzt Zweiter in Adelboden und Fünfter in Wengen. Am Dienstag steht vor den Olympischen Spielen noch das Nightrace in Schladming an. Was die Abreise zu den Winterspielen in China betrifft, hat Feller noch Zeit. Der Riesentorlauf der Männer steht erst am 13. Februar auf dem Programm, der Slalom am 16. Februar. Als dann frisch Genesener muss Feller spätestens fünf Tage vor der Abreise den ersten von insgesamt vier verlangten PCR-Tests machen, die alle negativ sein müssen.

Für ÖSV-Herrenchef Andreas Puelacher werden die Sorgenfalten damit aber nicht weniger. "Sonntag muss ich dem Präsidium die Läufer vorschlagen, das leitet die Namen dann an das ÖOC weiter. Es wäre natürlich cool, wenn wir Schladming noch abwarten könnten, aber das geht nicht", sagt Puelacher. Derzeit würde ein Quintett für vier Plätze in Frage kommen. Neben Feller, Adelboden-Gewinner Johannes Strolz, Marco Schwarz, Fabio Gstrein rechnet sich auch Michael Matt noch Chancen aus.

Es ist dies heute der erste Slalom auf dem legendären Ganslernhang seit zwei Jahren, als der Schweizer Daniel Yule vor Schwarz und dem Franzosen Clement Noel den Sieg davontrug.