Cornelia Hütter ist Österreichs letzte Hoffnung

Morgen (10 Uhr, ORF 1) wird sich in Andorra entscheiden, ob Österreichs Ski-Team wie in der Saison 2021/22 leer ausgeht oder doch noch eine kleine Kristallkugel mitnimmt. Die letzte Hoffnung ist Cornelia Hütter, die im Super-G als Dritte 25 Punkte hinter der führenden Italienerin Elena Curtoni liegt.

Gewinnt die 30-jährige Steirerin das letzte Rennen in dieser Disziplin, dann überflügelt sie ihre Rivalin, wenn diese nicht besser als Dritte wird. Aber auch drei andere Athletinnen (Lara Gut-Behrami/Sui, Ragnhild Mowinckel/Nor, Federica Brignone/Ita) sind bei diesem Herzschlagfinale noch in der Verlosung, die Top Fünf trennen gerade einmal 44 Zähler. Die Rechenschieber sind ausgepackt.

"Es ist spannend, es ist cool, dass es sich so zuspitzt. Mit zwei Ausfällen im Super-G kann man normal in einer Disziplinenwertung nicht mitreden, aber jetzt tut sich die Chance doch auf. Da merkt man, dass der Super-G eine richtig interessante Geschichte ist", sagte Hütter, die beim "Warm-up" in der Abfahrt noch nicht mit den frühlingshaften Bedingungen (Plusgrade, weicher Schnee) zurechtgekommen war. Die WM-Bronzemedaillengewinnerin von Méribel belegte mit Startnummer 19 Rang 19.

"Ich weiß, dass ich in der Abfahrt schnell sein kann. Aber es war schlicht und einfach kein gutes Skifahren von mir. Ich muss mich schon steigern", sagte Hütter.

Nina Ortlieb – die Schnellste im Abschlusstraining – stürzte auf dem Weg zu einem möglichen Stockerlplatz. "Der Ärger ist groß, Körper und Knöchel spüre ich auch", sagte die Abfahrts-Vizeweltmeisterin, die trotz der Blessuren an ein Antreten im Super-G glaubt.

Beste Österreicherin war Mirjam Puchner, die sich über ihren fünften Platz aber nicht wirklich freuen konnte. "Ich hatte einen schweren Fehler, das wurmt mich brutal", betonte die Salzburgerin.

Strahlende Siegerin war Ilka Stuhec. "Ich bin nicht überrascht, es macht mir wieder Spaß", sagte die Slowenin, die als Einzige im Feld auf Kästle-Ski abfährt. Zweite wurde Sofia Goggia (Ita), die die kleine Kristallkugel für den Abfahrts-Weltcup herzte.

