Stunde der Wahrheit für Nicole Schmidhofer: Die 32-jährige Steirerin kehrt heute nach 347-tägiger Verletzungspause in den alpinen Ski-Weltcup zurück. Die Super-G-Weltmeisterin von 2017, die sich am 18. Dezember 2020 bei einem Horrorsturz in Val d’Isere multiple Bänder- und schwerwiegende Gefäßverletzungen im linken Knie zugezogen hat, will es noch einmal wissen.